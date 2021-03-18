Во Львовской области Украины с 19 марта ужесточают карантинные меры

Во Львовской области Украины с пятницы, 19 марта, на десять дней ужесточают карантинные меры из-за роста случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в областной государственной администрации.

«Органам местного самоуправления рекомендуют с 19 до 29 марта ввести в области ряд ограничительных мероприятий (с возможным продлением — в зависимости от эпидемиологической ситуации)», — говорится в заявлении.

В областной администрации отметили, что усиление карантина «неотвратимо», так как эпидемиологическая ситуация в регионе «близка к критической».

По новым правилам, заведениям общепита запрещено принимать посетителей и разрешено выдавать заказы только навынос, решено закрыть торговые центры, развлекательные учреждения, спортзалы, фитнес-центры и бассейны, а также непродовольственные рынки.

Ранее в Киеве объявили о введении строгого карантина с 20 марта по 9 апреля.