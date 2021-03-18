Во Львовской области Украины с 19 марта ужесточают карантинные меры
- Reuters
«Органам местного самоуправления рекомендуют с 19 до 29 марта ввести в области ряд ограничительных мероприятий (с возможным продлением — в зависимости от эпидемиологической ситуации)», — говорится в заявлении.
В областной администрации отметили, что усиление карантина «неотвратимо», так как эпидемиологическая ситуация в регионе «близка к критической».
По новым правилам, заведениям общепита запрещено принимать посетителей и разрешено выдавать заказы только навынос, решено закрыть торговые центры, развлекательные учреждения, спортзалы, фитнес-центры и бассейны, а также непродовольственные рынки.
Ранее в Киеве объявили о введении строгого карантина с 20 марта по 9 апреля.