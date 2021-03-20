В Госдуме оценили слова Авакова о возможности новой холодной войны

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление главы МВД Украины Арсена Авакова, который не исключил начала новой холодной войны между Западом и Россией после слов президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине.
В Госдуме оценили слова Авакова о возможности новой холодной войны
  • РИА Новости

Бальбек подчеркнул, что в данной ситуации считает термин, который использовал глава МВД Украины в своём высказывании, неуместным.

«Мы наблюдаем оскорбительные заявления американских элит, но, думаю, это лишь вопрос воспитания отдельных людей. Так что насчёт холодной войны господин Аваков погорячился», — добавил парламентарий.

Кроме того, депутат объяснил, что Аваков сделал такое заявление для того, чтобы показать себя «стратегом» перед народом.

«Мол, он предвидит события и, если понадобится, притянет за уши какие-то разногласия между Россией и США и будет выставлять это как пример холодной войны», — заявил он.

При этом, комментируя отношения между Россией и Соединёнными Штатами, Бальбек пояснил, что наша страна готова к диалогу, но пока нет ответных шагов со стороны США.

Ранее Аваков не исключил начала новой холодной войны между Западом и Россией после слов президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине.

Путин в ответ на слова Байдена, который утвердительно ответил на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера «убийцей», пожелал здоровья американскому коллеге и предложил ему провести переговоры онлайн в открытом режиме.

Байден заявил, что проведёт новые переговоры с Путиным «на каком-то этапе».

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