Суд признал законным указ Зеленского о санкциях против телеканалов

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Кассационный административный суд Верховного суда Украины отказался признать незаконным указ украинского президента Владимира Зеленского о санкциях против телеканалов «112 Украина», ZIK и NEWSONE.
Суд признал законным указ Зеленского о санкциях против телеканалов
  • © Pornchai Jaito / EyeEm
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В сообщении суда в Facebook говорится, что кассационный суд рассмотрел дело по иску гражданина, обжаловавшего указ президента Украины о санкциях.

В ходе рассмотрения дела суд проверял, «является ли потеря доступа к информационным программам, которые транслируют эти телеканалы, нарушением прав истца, гарантированных статьями 8, 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод».

«Заслушав в открытом судебном заседании объяснения сторон и исследовав материалы дела, суд принял решение, которым отказал в удовлетворении исковых требований гражданина», — заявила пресс-служба суда.

Ранее Кассационный административный суд в составе Верховного суда Украины открыл производство по иску председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука из-за указа о санкциях против него.

В начале февраля Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций в отношении трёх телеканалов — «112 Украина», ZIK и NEWSONE.

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