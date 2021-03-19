В Грузии умерла медсестра, впавшая в кому после вакцинации AstraZeneca

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В Грузии медсестра, ранее привившаяся вакциной компании AstraZeneca, впала в кому и умерла в тбилисской больнице.
В Грузии умерла медсестра, впавшая в кому после вакцинации AstraZeneca
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

18 марта медсестра из грузинского города Ахалцихе привилась AstraZeneca. После инъекции у девушки произошла анафилактическая реакция. Медсестру перевезли в тбилисское отделение реанимации в тяжёлом состоянии.

Врачам удалось стабилизировать её состояние, но затем у неё остановилось сердце. Несмотря на попытки реанимации, спасти девушку не удалось.

Вакцинация от коронавируса началась в Грузии 15 марта.

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