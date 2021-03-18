Тихановская объявила о старте онлайн-голосования о переговорах с властью

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о старте онлайн-голосования о возможности переговоров с официальной властью при участии международных партнёров.

«Объявляю о начале общенационального голосования. Каждый из вас знает, что в стране кризис, разрешить его мы можем только мирным путём через переговоры при международном посредничестве», — заявила она в видеообращении.

При этом, по её словам, голосование запускается «не вместо, а вместе с уличными протестами».

Тихановская отметила, что каждый голос за переговоры с властью станет голосом за «спасение сотен заключённых» и «конкретным сигналом для международных партнёров к действию».

«Ваши голоса помогут нам добиться решительных шагов со стороны международных структур — ОБСЕ и ООН. Они готовы организовать площадку и выступить посредниками, а также вынудить режим пойти на переговоры», — заявила она.

Тихановская также сообщила, что оппозиция перед стартом переговоров намерена «укрепить свою переговорную позицию через протесты и кампании гражданского неповиновения».

В конце февраля Тихановская заявила, что белорусский лидер Александр Лукашенко освободит пост главы государства весной.

В то же время она признала, что оппозиционные силы в Белоруссии «потеряли улицы».