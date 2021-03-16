Лукашенко назначил главой комиссии по Конституции председателя КС

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о конституционной комиссии во главе с председателем Конституционного суда Петром Миклашевичем.
Лукашенко назначил главой комиссии по Конституции председателя КС
  • Reuters

Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера. 

«В состав Конституционной комиссии вошли 36 человек. Это представители государственных органов, юридической науки, общественных объединений, различных отраслей экономики и социальной сферы — заслуженные и авторитетные люди, имеющие активную гражданскую позицию», — говорится в пресс-релизе.

Руководителем комиссии назначен председатель Конституционного суда Белоруссии Пётр Миклашевич. Его заместителями стали председатели палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Владимир Андрейченко и Наталья Кочанова.

15 марта в Белоруссии начала работу комиссия по подготовке поправок к Конституции.

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