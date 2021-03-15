В Белоруссии начинает работу комиссия по подготовке поправок к Конституции

Комиссия по подготовке поправок к Конституции начинает работу в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Как передаёт БЕЛТА, об этом глава государства объявил 15 марта, в День Конституции, в ходе встречи с членами конституционной комиссии.

«Президент напомнил, что решение о формировании конституционной комиссии было принято на VI Всебелорусском народном собрании. По его словам, знаменательно, что она начинает свою работу в День Конституции», — приводит агентство подробности встречи.

Ранее Лукашенко предложил совместить референдум по Конституции и местные выборы в начале 2022 года.

По его словам, проект нового основного закона страны будет готов в течение 2021 года.