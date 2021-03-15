В Белоруссии начинает работу комиссия по подготовке поправок к Конституции

Короткая ссылка
Комиссия по подготовке поправок к Конституции начинает работу в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Как передаёт БЕЛТА, об этом глава государства объявил 15 марта, в День Конституции, в ходе встречи с членами конституционной комиссии. 

«Президент напомнил, что решение о формировании конституционной комиссии было принято на VI Всебелорусском народном собрании. По его словам, знаменательно, что она начинает свою работу в День Конституции», — приводит агентство подробности встречи.

Ранее Лукашенко предложил совместить референдум по Конституции и местные выборы в начале 2022 года.

По его словам, проект нового основного закона страны будет готов в течение 2021 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить