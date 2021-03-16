СБУ провела обыски по делу о Харьковских соглашениях

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации Харьковских соглашений об условиях пребывания Черноморского флота России в Крыму.

Как заявили в СБУ, обыски проводились в Верховной раде и её комитетах, в Совете национальной безопасности и обороны, в Министерстве обороны и в кабинете министров, а также в Государственном бюро расследований.

«Во время обысков обнаружены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия указанных документов осознавало их последствия», — говорится в сообщении ведомства.

12 марта СБУ начало расследование о «государственной измене» и обстоятельствах подписания соглашения между Киевом и Москвой о пребывании российского Черноморского флота на территории Украины до 2042 года.

Как заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, СБУ допросит депутатов Верховной рады VI созыва, которые в 2010 году голосовали за ратификацию соглашений.