В Совфеде прокомментировали заявление Зеленского о Крыме

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина «объединяет мир» на базе созданного формата «Крымская платформа».
В Совфеде прокомментировали заявление Зеленского о Крыме
  • © РИА Новости

«В то время как Республика Крым успешно реализует Федеральную целевую программу социально-экономического развития, которая продлена до 2025 года, Киев продолжает рисовать стратегии, не замечая возводимые в российском регионе объекты и улучшения качества жизни крымчан. Сегодня мы празднуем день возвращения Крыма домой, в Россию. Дни Крымской весны проходят в республике под девизом «Семь лет дома», — сказала Ковитиди.

Как ранее заявил Зеленский, Украина «объединяет мир» на базе созданного формата «Крымская платформа».

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт. По его словам, референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить