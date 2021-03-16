В Совфеде прокомментировали заявление Зеленского о Крыме

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина «объединяет мир» на базе созданного формата «Крымская платформа».

«В то время как Республика Крым успешно реализует Федеральную целевую программу социально-экономического развития, которая продлена до 2025 года, Киев продолжает рисовать стратегии, не замечая возводимые в российском регионе объекты и улучшения качества жизни крымчан. Сегодня мы празднуем день возвращения Крыма домой, в Россию. Дни Крымской весны проходят в республике под девизом «Семь лет дома», — сказала Ковитиди.

Как ранее заявил Зеленский, Украина «объединяет мир» на базе созданного формата «Крымская платформа».

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт. По его словам, референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.