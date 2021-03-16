ВМС Украины провели учения в Чёрном море с кораблями НАТО

Военно-морские силы Украины провели в Чёрном море совместные учения с кораблями постоянной морской противоминной группы НАТО.

«В акватории Чёрного моря катерная тактическая группа Военно-морских сил ВС Украины вместе с постоянной морской противоминной группой НАТО №2 SNMCMG2 провела совместные тренировки на море типа PASSEX», — говорится в сообщении ВМС Украины в Facebook.

Отмечается, что целью учений была отработка взаимодействия между экипажами кораблей ВМС Украины с ВМС Турции, Румынии и Королевских ВМС Испании.

Корабли отработали противоминные действия, передачу грузов на ходу отражение средств воздушного нападения противника, проведение корабельно-боевых обучений.

Ранее сообщалось, что четыре корабля НАТО вошли в территориальные воды Грузии в целях повышения оперативной совместимости между военно-морскими силами республики и странами — членами альянса.