В Госпотребслужбе Киева опровергли сообщения о новом штамме коронавируса

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Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан пояснил, что «никакого нового штамма» коронавируса на Украине нет. По его словам, сообщения о возможном новом штамме появились в связи с ошибкой журналистов.
В Госпотребслужбе Киева опровергли сообщения о новом штамме коронавируса
  • Reuters

Ранее издание vesti.ua со ссылкой на Рубана сообщило, что на Украине якобы обнаружили новый штамм коронавируса.

Сам чиновник в беседе со «СТРАНА.ua» заявил, что «это неправда».

«Никакого нового штамма нет. По всей вероятности, новость появилась после того, как я рассказывал журналистам, как британский штамм пошёл от южноафриканского. В итоге просто напутали», — сказал он.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что на Украине заполнена половина коек интенсивной терапии для пациентов с коронавирусной инфекцией.

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