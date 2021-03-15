В Госпотребслужбе Киева опровергли сообщения о новом штамме коронавируса

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан пояснил, что «никакого нового штамма» коронавируса на Украине нет. По его словам, сообщения о возможном новом штамме появились в связи с ошибкой журналистов.

Ранее издание vesti.ua со ссылкой на Рубана сообщило, что на Украине якобы обнаружили новый штамм коронавируса.

Сам чиновник в беседе со «СТРАНА.ua» заявил, что «это неправда».

«Никакого нового штамма нет. По всей вероятности, новость появилась после того, как я рассказывал журналистам, как британский штамм пошёл от южноафриканского. В итоге просто напутали», — сказал он.

Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что на Украине заполнена половина коек интенсивной терапии для пациентов с коронавирусной инфекцией.