В Госпотребслужбе Киева опровергли сообщения о новом штамме коронавируса
- Reuters
Ранее издание vesti.ua со ссылкой на Рубана сообщило, что на Украине якобы обнаружили новый штамм коронавируса.
Сам чиновник в беседе со «СТРАНА.ua» заявил, что «это неправда».
«Никакого нового штамма нет. По всей вероятности, новость появилась после того, как я рассказывал журналистам, как британский штамм пошёл от южноафриканского. В итоге просто напутали», — сказал он.
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что на Украине заполнена половина коек интенсивной терапии для пациентов с коронавирусной инфекцией.