На Украине заявили о занятых наполовину реанимациях больными COVID-19

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На Украине в настоящее время заполнена половина коек интенсивной терапии для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, задействовано наибольшее с начала пандемии число аппаратов ИВЛ, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
На Украине заявили о занятых наполовину реанимациях больными COVID-19
  • Reuters

Об этом он рассказал в ходе селекторного совещания по вопросам предотвращения распространения COVID-19 под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

«Если на позапрошлой неделе была заполнена треть мест, то сейчас — почти половина: 2212 из 4694. Задействованных аппаратов ИВЛ сегодня 1072 — наибольшее количество с начала пандемии на Украине», — цитирует его пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Шмыгаля, подобная статистика «подтверждает негативную динамику и сложное течение заболевания».

В начале марта премьер Украины заявил о начале третьей волны коронавируса в стране.

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