На Украине заявили о занятых наполовину реанимациях больными COVID-19
- Reuters
Об этом он рассказал в ходе селекторного совещания по вопросам предотвращения распространения COVID-19 под председательством президента Украины Владимира Зеленского.
«Если на позапрошлой неделе была заполнена треть мест, то сейчас — почти половина: 2212 из 4694. Задействованных аппаратов ИВЛ сегодня 1072 — наибольшее количество с начала пандемии на Украине», — цитирует его пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.
По словам Шмыгаля, подобная статистика «подтверждает негативную динамику и сложное течение заболевания».
В начале марта премьер Украины заявил о начале третьей волны коронавируса в стране.