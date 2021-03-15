На Украине заявили о занятых наполовину реанимациях больными COVID-19

На Украине в настоящее время заполнена половина коек интенсивной терапии для пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, задействовано наибольшее с начала пандемии число аппаратов ИВЛ, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Об этом он рассказал в ходе селекторного совещания по вопросам предотвращения распространения COVID-19 под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

«Если на позапрошлой неделе была заполнена треть мест, то сейчас — почти половина: 2212 из 4694. Задействованных аппаратов ИВЛ сегодня 1072 — наибольшее количество с начала пандемии на Украине», — цитирует его пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Шмыгаля, подобная статистика «подтверждает негативную динамику и сложное течение заболевания».

В начале марта премьер Украины заявил о начале третьей волны коронавируса в стране.