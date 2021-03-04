Премьер Украины заявил о начале третьей волны COVID-19 в стране

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На Украине началась третья волна коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Премьер Украины заявил о начале третьей волны COVID-19 в стране
  • Reuters

«Сейчас, к сожалению, видим рост, видим начало третьей волны, снова у нас около 5 тыс. заболевших ежедневно», — сказал он в интервью изданию «Фокус».

По его словам, властям «довольно сложно» принимать решения об усилении карантинных мер, однако «их надо принимать, не жить в иллюзиях».

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки на Украине зафиксировали 10 057 новых случаев заболевания COVID-19, всего с начала пандемии — 1 374 762.

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