Премьер Украины заявил о начале третьей волны COVID-19 в стране
- Reuters
«Сейчас, к сожалению, видим рост, видим начало третьей волны, снова у нас около 5 тыс. заболевших ежедневно», — сказал он в интервью изданию «Фокус».
По его словам, властям «довольно сложно» принимать решения об усилении карантинных мер, однако «их надо принимать, не жить в иллюзиях».
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки на Украине зафиксировали 10 057 новых случаев заболевания COVID-19, всего с начала пандемии — 1 374 762.