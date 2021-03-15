На Украине заявили о возможном выявлении нового штамма коронавируса

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В Ивано-Франковской области Украины, предположительно, выявлен новый штамм коронавирусной инфекции, сообщил глава украинской Госслужбы по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей в Киеве Олег Рубан.
На Украине заявили о возможном выявлении нового штамма коронавируса
  • Reuters

«То, что выявили на Буковине, — это так называемый комбовирус, который циркулирует на Украине наряду с COVID-19. Он подтверждён и имеет признаки британского штамма, который является модификацией южноафриканского и бразильского. Кроме того, в нём обнаружены признаки, до сих пор не зафиксированные ВОЗ», — цитирует его издание vesti.ua.

При этом одними из неприятных признаков украинского штамма являются «его агрессивность, быстрое распространение и «молодость», отметил представитель ведомства.

По его словам, новый штамм выявлен на Украине учёными Института эпидемиологии им. Громашевского две недели назад и об этом уже проинформирована ВОЗ.

В начале марта в Ивано-Франковской области впервые выявили два случая заболевания британским штаммом COVID-19.

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