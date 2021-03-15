В Белоруссии стартовала вакцинация от коронавируса препаратом из Китая

В Белоруссии стартовала вакцинация от коронавирусной инфекции препаратом китайской компании Sinopharm, сообщил Минздрав республики.

Как уточнил глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич, вакцина проходила в течение двух недель лабораторный контроль, который подтвердил её высокое качество и безопасность.

«Следующий этап — вакцинация, она началась сегодня: первым медучреждением, где использовали SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), стала столичная 36-я поликлиника», — приводятся его слова в Telegram-канале ведомства.

Первыми в Белоруссии китайскую вакцину получат медики, педагоги и соцработники.

В Минздраве также сообщили, что стороны обсуждают локализацию производства китайской вакцины в Белоруссии.

В середине февраля в Белоруссии завершилась вакцинация медработников первой дозой российского препарата от коронавируса «Спутник V».