В Белоруссии стартовала вакцинация от коронавируса препаратом из Китая
- Reuters
Как уточнил глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич, вакцина проходила в течение двух недель лабораторный контроль, который подтвердил её высокое качество и безопасность.
«Следующий этап — вакцинация, она началась сегодня: первым медучреждением, где использовали SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), стала столичная 36-я поликлиника», — приводятся его слова в Telegram-канале ведомства.
Первыми в Белоруссии китайскую вакцину получат медики, педагоги и соцработники.
В Минздраве также сообщили, что стороны обсуждают локализацию производства китайской вакцины в Белоруссии.
В середине февраля в Белоруссии завершилась вакцинация медработников первой дозой российского препарата от коронавируса «Спутник V».