На Украине сообщили о задержании на границе россиянина и белоруса
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«Двух неизвестных, которые двигались от украинской-белорусской границы, заметил пограничный наряд... Мужчины имели при себе паспортные документы, однако государственную границу решили пересечь незаконным способом», — говорится в пресс-релизе.
Задержанные также признали, что планировали через Украину нелегально попасть в Евросоюз.
Их доставили в пограничное подразделение.
В конце 2020 года бывший украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что операция по задержанию в Белоруссии 33 россиян была санкционирована им ещё в 2018 году, однако сорвалась.
В конце июля прошлого года в Белоруссии задержали 33 россиян, которых в Минске подозревали в подготовке массовых беспорядков. Позднее Белоруссия передала России 32 задержанных.
Президент России Владимир Путин заявил, что история с задержанием 33 россиян в Белоруссии оказалась операцией спецслужб Украины и США