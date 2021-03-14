На Украине сообщили о задержании на границе россиянина и белоруса

Украинские пограничники задержали на границе с Белоруссией россиянина и белоруса, незаконно попавших на территорию Украины в обход контрольно-пропускного пункта, сообщает Госпогранслужба страны.

«Двух неизвестных, которые двигались от украинской-белорусской границы, заметил пограничный наряд... Мужчины имели при себе паспортные документы, однако государственную границу решили пересечь незаконным способом», — говорится в пресс-релизе.

Задержанные также признали, что планировали через Украину нелегально попасть в Евросоюз.

Их доставили в пограничное подразделение.

В конце 2020 года бывший украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что операция по задержанию в Белоруссии 33 россиян была санкционирована им ещё в 2018 году, однако сорвалась.

В конце июля прошлого года в Белоруссии задержали 33 россиян, которых в Минске подозревали в подготовке массовых беспорядков. Позднее Белоруссия передала России 32 задержанных.

Президент России Владимир Путин заявил, что история с задержанием 33 россиян в Белоруссии оказалась операцией спецслужб Украины и США