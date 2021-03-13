В Госдуме оценили возможность участия США в переговорах по Донбассу

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RT
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе RT заявление главы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о том, что Украина ведёт консультации о привлечении США к участию в переговорах по урегулированию ситуации в регионе.
В Госдуме оценили возможность участия США в переговорах по Донбассу
  • РИА Новости

«То, что Кравчук хочет привлечь американцев к внутриукраинскому гражданскому конфликту, — это лишь его личная инициатива. Он хочет стать миротворцем международного уровня, и все эти его ухищрения и громкие заявления идут от нежелания официального Киева выполнять Минские соглашения», — считает Бальбек.

Парламентарий также отметил, что у США «не самый лучший имидж для участника переговорного процесса».

«С 2014 года США требуют от руководства ЛНР и ДНР бросить оружие и сдаться украинской власти, так что для жителей самопровозглашённых республик США — это не самый удачный переговорщик... Будут ли американцы вести переговоры — вопрос сомнительный», — добавил депутат.

Ранее Кравчук рассказал о том, что Украина проводит консультации о привлечении США к урегулированию ситуации в Донбассе в рамках работы трёхсторонней контактной группы.

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