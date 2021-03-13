В Совфеде оценили призыв Кулебы «предоставить полный доступ в Крым»

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который потребовал «предоставить полный доступ в Крым» и «не политизировать» ситуацию с полуостровом.
В Совфеде оценили призыв Кулебы «предоставить полный доступ в Крым»
  • РИА Новости

«Мне даже начало его (заявления. — RT) не нравится, несмотря на то что это штамп — про оккупирующую державу. Россия является не оккупирующей страной, а страной, восстанавливающей Крым и страной, защищающей Крым. Ложь является нормой в жизни практически всех руководителей Украины, ложь по отношению к России. Кулеба в ряду этих политиков, причём с очень большим самомнением», — подчеркнул сенатор.

По словам Цекова, Кулеба прекрасно понимает, что никаких запретов и никаких препятствий для посещения Крыма нет.

«Ни со стороны Крыма как региона России, ни со стороны России... Если они говорят о демократии, об общепризнанных правах человека и хотят на самом деле узнать, как же в Крыму складывается ситуация, то они должны искать возможность для посещения Крыма. Никаких препятствий с нашей стороны не будет», — заключил парламентарий.

Ранее Кулеба во время неформального заседания СБ ООН по теме Крыма призвал Россию «занять неполитизированную позицию по вопросу доступа в Крым и предоставить полный доступ в соответствии с международным правом».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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