В Госдуме оценили призыв Кулебы «предоставить полный доступ в Крым»
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«Все, кто хочет приехать в Крым, приезжают: и туристы, и зарубежные политики, но в соответствии с российскими правилами посещения полуострова. На украинских условиях никто сюда ездить не будет... Так что это пафосное заявление по своей сути безрезультатно», — заявил Бальбек.
Парламентарий добавил, что Кулеба в своём заявлении исказил информацию о ситуации в Крыму.
«Как бы ни изощрялись в словесности украинские дипломаты, на правилах посещения полуострова это никак не отразится. Если различные мониторинговые и гуманитарные миссии действительно захотят ознакомиться с жизнью в Крыму, то им никто не препятствует», — подчеркнул депутат.
Ранее Кулеба во время неформального заседания СБ ООН по теме Крыма призвал Россию «занять неполитизированную позицию по вопросу доступа в Крым и предоставить полный доступ в соответствии с международным правом».
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.