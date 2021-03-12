В Госдуме оценили призыв Кулебы «предоставить полный доступ в Крым»

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RT
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который потребовал «предоставить полный доступ в Крым» и «не политизировать» ситуацию с полуостровом.
В Госдуме оценили призыв Кулебы «предоставить полный доступ в Крым»
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«Все, кто хочет приехать в Крым, приезжают: и туристы, и зарубежные политики, но в соответствии с российскими правилами посещения полуострова. На украинских условиях никто сюда ездить не будет... Так что это пафосное заявление по своей сути безрезультатно», — заявил Бальбек.

Парламентарий добавил, что Кулеба в своём заявлении исказил информацию о ситуации в Крыму.

«Как бы ни изощрялись в словесности украинские дипломаты, на правилах посещения полуострова это никак не отразится. Если различные мониторинговые и гуманитарные миссии действительно захотят ознакомиться с жизнью в Крыму, то им никто не препятствует», — подчеркнул депутат.

Ранее Кулеба во время неформального заседания СБ ООН по теме Крыма призвал Россию «занять неполитизированную позицию по вопросу доступа в Крым и предоставить полный доступ в соответствии с международным правом».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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