Президент Армении отложил встречу с участием Пашиняна и оппозиции

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Встреча с участием президента Армении Армена Саркисяна, армянского премьер-министра Никола Пашиняна и руководителей парламентских фракций на данный момент невозможна из-за требований части оппозиции, сообщили в пресс-службе лидера республики.
Президент Армении отложил встречу с участием Пашиняна и оппозиции
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

«Приняв во внимание то, что приглашение на встречу в резиденции президента приняли фракции «Мой шаг» и «Просвещённая Армения», а фракция «Процветающая Армения» и «Движение за спасение Родины» выдвинули свои требования и повестку по этой встрече, на данный момент встреча за одним столом становится неосуществимой», — говорится в сообщении.

В то же время там заверили, что президент Армении готов к отдельным встречам с приглашёнными депутатами и с представителями различных внепарламентских политических сил для того, чтобы «уточнить позиции и сформулировать на их основе рабочую повестку дня».

Ранее Саркисян пригласил на встречу 13 марта Пашиняна, а также руководителей парламентских сил и оппозиции.

Глава оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Гагик Царукян заявил, что готов встретиться с Пашиняном «при определённых условиях и в соответствии с чёткой повесткой».

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