Президент Армении отложил встречу с участием Пашиняна и оппозиции
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- РИА Новости
«Приняв во внимание то, что приглашение на встречу в резиденции президента приняли фракции «Мой шаг» и «Просвещённая Армения», а фракция «Процветающая Армения» и «Движение за спасение Родины» выдвинули свои требования и повестку по этой встрече, на данный момент встреча за одним столом становится неосуществимой», — говорится в сообщении.
В то же время там заверили, что президент Армении готов к отдельным встречам с приглашёнными депутатами и с представителями различных внепарламентских политических сил для того, чтобы «уточнить позиции и сформулировать на их основе рабочую повестку дня».
Ранее Саркисян пригласил на встречу 13 марта Пашиняна, а также руководителей парламентских сил и оппозиции.
Глава оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Гагик Царукян заявил, что готов встретиться с Пашиняном «при определённых условиях и в соответствии с чёткой повесткой».