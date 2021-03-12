Президент Армении отложил встречу с участием Пашиняна и оппозиции

Встреча с участием президента Армении Армена Саркисяна, армянского премьер-министра Никола Пашиняна и руководителей парламентских фракций на данный момент невозможна из-за требований части оппозиции, сообщили в пресс-службе лидера республики.

«Приняв во внимание то, что приглашение на встречу в резиденции президента приняли фракции «Мой шаг» и «Просвещённая Армения», а фракция «Процветающая Армения» и «Движение за спасение Родины» выдвинули свои требования и повестку по этой встрече, на данный момент встреча за одним столом становится неосуществимой», — говорится в сообщении.

В то же время там заверили, что президент Армении готов к отдельным встречам с приглашёнными депутатами и с представителями различных внепарламентских политических сил для того, чтобы «уточнить позиции и сформулировать на их основе рабочую повестку дня».

Ранее Саркисян пригласил на встречу 13 марта Пашиняна, а также руководителей парламентских сил и оппозиции.

Глава оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Гагик Царукян заявил, что готов встретиться с Пашиняном «при определённых условиях и в соответствии с чёткой повесткой».