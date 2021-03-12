Лидер оппозиции Армении заявил о готовности встретиться с Пашиняном

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Глава оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Гагик Царукян заявил, что готов встретиться с армянским премьер-министром Николом Пашиняном.
Лидер оппозиции Армении заявил о готовности встретиться с Пашиняном
  • © Hayk Baghdasaryan/Photolure
  • Reuters

«Я готов встретиться с Николом Пашиняном, и, думаю, эта встреча скоро состоится, и все об этом узнают, а не будут выискивать информацию, прислушиваясь к перешёптываниям под стенами», — цитирует его ТАСС.

Лидер «Процветающей Армении» добавил, что встреча должна пройти «при определённых условиях и в соответствии с чёткой повесткой».

«Иначе во встрече смысла нет», — отметил он.

Ранее президент Армении Армен Саркисян пригласил на встречу 13 марта Пашиняна, а также руководителей парламентских сил и оппозиции.

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