Кравчук заявил о планах провести саммит «нормандской четвёрки» в апреле

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Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что встреча лидеров стран — участниц нормандского формата может состояться в апреле.
Кравчук заявил о планах провести саммит «нормандской четвёрки» в апреле
  • РИА Новости

«Планируется где-то на апрель, но как оно будет на самом деле, сказать тяжело», — сказал Кравчук в эфире «Украины 24».

При этом он отметил, что «предусмотреть позицию России тяжело».

Комментируя это заявление, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что в настоящий момент такого мероприятия в графике Владимира Путина нет, сообщает РИА Новости.

11 марта в Киеве заявили, что видеоконференция советников лидеров стран — участниц нормандского формата «состоится в ближайшее время».

В МИД России заявили, что по саммиту «никаких договорённостей нет», поскольку не выполнены основные условия, необходимые для создания такой встречи на высшем уровне.

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