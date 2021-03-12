Кравчук заявил о планах провести саммит «нормандской четвёрки» в апреле
- РИА Новости
«Планируется где-то на апрель, но как оно будет на самом деле, сказать тяжело», — сказал Кравчук в эфире «Украины 24».
При этом он отметил, что «предусмотреть позицию России тяжело».
Комментируя это заявление, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что в настоящий момент такого мероприятия в графике Владимира Путина нет, сообщает РИА Новости.
11 марта в Киеве заявили, что видеоконференция советников лидеров стран — участниц нормандского формата «состоится в ближайшее время».
В МИД России заявили, что по саммиту «никаких договорённостей нет», поскольку не выполнены основные условия, необходимые для создания такой встречи на высшем уровне.