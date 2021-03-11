Киев анонсировал встречу советников лидеров «нормандской четвёрки»

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Видеоконференция советников лидеров стран — участников нормандского формата состоится в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

Как отмечается, глава офиса украинского лидера Андрей Ермак поблагодарил Францию и Германию «за их предложения и усилия в вопросе достижения мира в Донбассе».

«Он сообщил, что в ближайшее время состоится видеоконференция советников лидеров государств — участников нормандского формата, на которой будет обсуждаться урегулирование конфликта», — говорится в сообщении.

Ранее в МИД России заявили, что встреча лидеров «нормандской четвёрки» на данный момент не прорабатывается.

Зеленский заявил о готовности встретиться с лидерами «нормандской четвёрки» по отдельности, если не удастся провести совместный саммит.

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