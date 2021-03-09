Зеленский готов встретиться с лидерами «нормандской четвёрки» по отдельности

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с лидерами «нормандской четвёрки» по отдельности, если не удастся провести совместный саммит.
Зеленский готов встретиться с лидерами «нормандской четвёрки» по отдельности
  • Reuters

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

«В любом случае готовится нормандская встреча. Она должна быть. Я от себя скажу (и я это сказал нашим западным партнёрам): будет встреча в нормандском формате — я найду формат, когда встречусь с каждым из этих лидеров «нормандской четвёрки». Как говорят, если гора не идёт к Магомеду, то ничего страшного — значит, я встречусь с каждым отдельно», — сказал он.

В «нормандскую четвёрку» входят лидеры четырёх стран — Украины, Франции, Германии и России.

В конце января в пресс-службе президента Украины заявили о проведении встречи политических советников лидеров стран «нормандской четвёрки» в формате видеоконференции.

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