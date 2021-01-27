На Украине сообщили о встрече политсоветников «нормандской четвёрки»
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«Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в среду принял участие во встрече политических советников лидеров государств «нормандской четвёрки», состоявшейся в формате видеоконференции», — говорится в сообщении.
Как отмечается, стороны обсудили шаги, которые «могли бы активизировать процесс установления мира в Донбассе».
«Стороны договорились продолжить консультации на следующих встречах на уровне советников», — говорится в заявлении.
Ранее на Украине заявляли, что переговоры были перенесены на 27 января.