На Украине сообщили о встрече политсоветников «нормандской четвёрки»

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Состоялась встреча политических советников лидеров стран «нормандской четвёрки», она прошла в формате видеоконференции. Об этом заявили в пресс-службе президента Украины.
На Украине сообщили о встрече политсоветников «нормандской четвёрки»
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«Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в среду принял участие во встрече политических советников лидеров государств «нормандской четвёрки», состоявшейся в формате видеоконференции», — говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны обсудили шаги, которые «могли бы активизировать процесс установления мира в Донбассе».

«Стороны договорились продолжить консультации на следующих встречах на уровне советников», — говорится в заявлении.

Ранее на Украине заявляли, что переговоры были перенесены на 27 января.

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