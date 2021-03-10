МИД России: встреча лидеров «нормандской четвёрки» не прорабатывается

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что встреча лидеров «нормандской четвёрки» на данный момент не прорабатывается.

Как он отметил ТАСС, условия, необходимые для проведения саммита, не выполнены.

«По саммиту никаких договорённостей нет, поскольку не выполнены все основные условия, необходимые для создания такой встречи на высшем уровне», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с лидерами «нормандской четвёрки» по отдельности, если не удастся провести совместный саммит.