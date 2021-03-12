В Совфеде оценили заявление МИД Украины о планах по «возвращению» Крыма

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о планах по «возвращению» Крыма.

Кулеба рассказал о «трёх китах» украинской политики по «возвращению» Крыма, которыми, по его мнению, являются принятая стратегия, консолидация партнёров по так называемой крымской платформе и синергия.

«Просто очередное громкое образное заявление. Которое, конечно, не приведёт к возвращению Крыма на Украину. Прежде всего она направлена на внутреннего, так сказать, слушателя. На граждан Украины, которые должны знать, что нынешнее руководство борется за возвращение полуострова в состав страны. Ну и для внешних хозяев Украины, которые должны понимать, что Украина по-прежнему проводит антироссийский курс и в связи с этим борется за возращение Крыма», — сказал сенатор.

По его мнению, на Украине сами не знают, в чём заключается стратегия по «возвращению Крыма».

«То есть всё громко и по-прежнему пусто, и по-прежнему во вред Украины. Для Украины самым полезным было бы признать справедливость и законность нахождения Крыма в составе России и улучшить с ней отношения. Вот это была бы важная стратегическая программа для Украины на будущее», — заключил Цеков.

Ранее глава МИД Украины рассказал о планах по «возвращению» Крыма.