В ЕК рассказали о поддержке белорусской молодёжи в связи с протестами в республике

Еврокомиссия намерена финансово поддерживать молодёжь Белоруссии, независимые СМИ и гражданское общество. Об этом говорится в ответе ЕК на запрос евродепутата от Италии Брандо Бенифеи. С документом ознакомился RT.

Бенифеи поинтересовался, как Евросоюз планирует помогать белорусскому гражданскому обществу, в том числе молодёжи и студентам, которые столкнулись с «государственными репрессиями».

По словам представителей Еврокомиссии, для студентов, пострадавших из-за политического кризиса, может быть введена стипендиальная программа и организовано онлайн-обучение.

В ЕК также напомнили, что Евросоюз ввёл санкции против ряда физических лиц и организаций. В связи с этим белорусские университеты, участвующие в программах сотрудничества и обмена, подвергаются регулярной проверке, чтобы находящиеся под рестрикциями лица не смогли получить выгоду от таких проектов.

Как подчёркивается в документе, ЕС намерен держать ситуацию в Белоруссии «под постоянным контролем».

«Поддержка ЕС будет сфокусирована на сферах, приносящих пользу населению Белоруссии, прежде всего на молодёжи, экологии, малом и среднем предпринимательстве / местном развитии, свободе передвижения, гражданском обществе и независимых СМИ», — заявили в ЕК.

В прошлом году ЕС выделил €24 млн на поддержу организаций гражданского общества и активистов в Белоруссии. При этом в Брюсселе открыто заявили, что часть средств пойдёт на финансирование работы граждан республики на протестах.

Массовые протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года. Поводом стали результаты президентских выборов. 9 марта 2021 года спецслужбы Белоруссии сообщили о запланированных на конец месяца акциях, на которых возможны провокации, в том числе столкновения граждан с силовиками.