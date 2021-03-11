В Белоруссии выявили «британский» штамм коронавируса

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В Белоруссии выявлено несколько случаев инфицирования британским штаммом COVID-19.
В Белоруссии выявили «британский» штамм коронавируса
  • Reuters

Это подтвердили исследования специалистов РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.

Как рассказала заведующая лабораторией Елена Гасич, в РНПЦ постоянно проводятся исследования по генотипированию и определению мутаций вируса SARS-CoV-2, циркулирующего или завозимого на территорию страны.

Первые образцы британского штамма белорусские специалисты нашли у лиц, прибывших из-за рубежа — из Польши, с Украины, из Египта.

По данным на 10 марта, в Белоруссии число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 298 123.

Ранее сообщалось, что Белоруссия запустит промышленное производство вакцины от коронавируса «Спутник V» 30—31 марта. 

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