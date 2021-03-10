В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 298 123
- Reuters
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.
Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 288 613 пациентов с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.
Всего в стране проведено 5 032 074 теста.
Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2063 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией».
Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.