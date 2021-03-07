Белоруссия запустит промышленное производство «Спутника V» в конце марта

Белоруссия запустит промышленное производство вакцины от коронавируса «Спутник V» 30—31 марта. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил заместитель министра здравоохранения страны Дмитрий Чередниченко.

«26 февраля выпущена первая партия — 15 тыс. ампул, которые сейчас в институте им. Гамалеи проходят экспертизу на устойчивость, эффективность и т. д. И с 30—31 марта мы уже начнём производить вакцину. По плану — 500 тыс. доз ежемесячно. Это довольно большие объёмы», — цитирует его БЕЛТА.

Как отметил Чередниченко, главной целью на данный момент является насыщение белорусского рынка вакциной и вакцинация граждан Белоруссии.

«Когда появится возможность для экспорта вакцины — будем поставлять её за рубеж. В частности, это предусмотрено договором», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии планируют начать массовую вакцинацию от COVID-19 в апреле.