В ДНР оценили заявление Кравчука о переговорах по Донбассу

Депутат Народного совета самопровозглашённой Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о готовности Киева предпринять «радикальные шаги» по Донбассу.

В беседе с РИА Новости он предположил, что главной задачей Кравчука в настоящий момент является развал минского процесса.

«Я так понимаю, что Кравчука специально назначили, чтобы развалить минский процесс. Потому что он не слушает ничьё мнение. Это всё делается для того, чтобы мы вышли из Минских соглашений. Для Украины их выполнение невозможно и невыполнение их тоже невозможно… Это полный саботаж, и он идёт уже достаточно долго», — сказал он.

Депутат добавил, что во всех документах минского переговорного процесса именно самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики указаны как стороны, с которыми нужно договариваться.

«С приходом Кравчука изменилась риторика в минских переговорах: в контактной группе Украина постоянно настаивает на том, что Россия является стороной конфликта и Украина не будет ни о чём разговаривать и договариваться с Донецкой и Луганской народными республиками, несмотря на то что неоднократно и представители России, и даже представители ОБСЕ указывали на то, что в Минских соглашениях вообще нет упоминания России как стороны конфликта», — подчеркнул Бердичевский.

Ранее Кравчук заявил, что Киев предпримет «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе.

Российские официальные лица неоднократно подчёркивали, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины.