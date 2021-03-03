Полиция Армении заявила о возможных провокациях на митинге оппозиции

Во время митинга оппозиции в среду, 3 марта, в центре Еревана могут быть провокации, заявили в пресс-службе полиции Армении.

«В полицию поступила информация, что во время митинга, запланированного на 16:00, возможны провокации», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы призвали проводить массовые мероприятия исключительно в рамках закона, воздерживаться от противоправных действий и не поддаваться на провокации.

Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Тот назвал заявление Генерального штаба попыткой военного переворота.

Конфликт между военными и Пашиняном привёл к протестам в Ереване, где проходят акции как сторонников, так и оппонентов главы кабмина.