Полиция Армении заявила о возможных провокациях на митинге оппозиции

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Во время митинга оппозиции в среду, 3 марта, в центре Еревана могут быть провокации, заявили в пресс-службе полиции Армении.
Полиция Армении заявила о возможных провокациях на митинге оппозиции
  • © Vahram Baghdasaryan/Photolure via REUTERS

«В полицию поступила информация, что во время митинга, запланированного на 16:00, возможны провокации», — говорится в сообщении.

Правоохранительные органы призвали проводить массовые мероприятия исключительно в рамках закона, воздерживаться от противоправных действий и не поддаваться на провокации. 

Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Тот назвал заявление Генерального штаба попыткой военного переворота.

Конфликт между военными и Пашиняном привёл к протестам в Ереване, где проходят акции как сторонников, так и оппонентов главы кабмина.

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