Москва и Минск обменялись информацией спецслужб о ситуации в странах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обменялся с российским коллегой Владимиром Путиным закрытой информацией спецслужб о ситуации в двух странах.

«Естественно, нас качали, их качают. Идёт сейчас уже не противоборство, а война в средствах массовой информации. Мы понимаем, что нас будут пробовать уже не на зуб, а на все зубы. Мы обменялись закрытой информацией, секретными документами, которые и наш Комитет госбезопасности, ГРУ Генштаба и другие добывают», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

По его словам, деструктивные силы будут пытаться поддерживать протестную активность с помощью фейков и вбросов.

«Вот это у них сейчас самое главное: вбросить в медийное пространство больше пакости для того, чтобы в этот костёр подбрасывать дровишки хотя бы до апреля. Им надо завести народ в Беларуси, расшевелить, чтобы, как они говорят (цитирую), «не спала волна активности», — отметил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что Минск к этому готов.

22 февраля в Сочи состоялись переговоры Путина и Лукашенко.