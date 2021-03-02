Москва и Минск обменялись информацией спецслужб о ситуации в странах
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«Естественно, нас качали, их качают. Идёт сейчас уже не противоборство, а война в средствах массовой информации. Мы понимаем, что нас будут пробовать уже не на зуб, а на все зубы. Мы обменялись закрытой информацией, секретными документами, которые и наш Комитет госбезопасности, ГРУ Генштаба и другие добывают», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
По его словам, деструктивные силы будут пытаться поддерживать протестную активность с помощью фейков и вбросов.
«Вот это у них сейчас самое главное: вбросить в медийное пространство больше пакости для того, чтобы в этот костёр подбрасывать дровишки хотя бы до апреля. Им надо завести народ в Беларуси, расшевелить, чтобы, как они говорят (цитирую), «не спала волна активности», — отметил белорусский лидер.
Он подчеркнул, что Минск к этому готов.
22 февраля в Сочи состоялись переговоры Путина и Лукашенко.