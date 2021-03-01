Украинскую партию «Слуга народа» лишили госфинансирования
- РИА Новости
«В связи с выявленными нарушениями приказом председателя НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии «Слуга народа», — говорится в сообщении агентства в Facebook.
Как уточняется, нарушения зафиксированы в отчётах партии об «имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера».
Соответствующие материалы направлены в Национальную полицию Украины.
В начале февраля лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о готовности создать коалицию с партией президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
Как показал опрос, первый месяц 2021 года для Зеленского и его партии «Слуга народа» ознаменовался серьёзным падением рейтинга.