Украинскую партию «Слуга народа» лишили госфинансирования

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Украинская партия Владимира Зеленского «Слуга народа» лишилась государственного финансирования. Об этом сообщило Национальное агентство противодействия коррупции (НАПК).
Украинскую партию «Слуга народа» лишили госфинансирования
  • РИА Новости

«В связи с выявленными нарушениями приказом председателя НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии «Слуга народа», — говорится в сообщении агентства в Facebook.

Как уточняется, нарушения зафиксированы в отчётах партии об «имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера».

Соответствующие материалы направлены в Национальную полицию Украины.

В начале февраля лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о готовности создать коалицию с партией президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».

Как показал опрос, первый месяц 2021 года для Зеленского и его партии «Слуга народа» ознаменовался серьёзным падением рейтинга.

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