Тимошенко заявила о готовности создать коалицию с партией Зеленского

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о готовности создать коалицию с партией президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».

Об этом сообщает LB.ua.

«Если такое объединение президент инициирует, тотальное, полное и комплексное объединение ради того, чтобы спасти Украину и украинскую нацию, мы будем в этом участвовать», — сказала она.

Таким образом Тимошенко ответила на вопрос о возможности коалиции «Батькивщины» с фракцией «Слуга народа» и группой «Доверие».

Ранее опрос показал, что первый месяц 2021 года для Зеленского и его партии «Слуга народа» ознаменовался серьёзным падением рейтинга.