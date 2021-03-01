В Казахстане задержан сбежавший из СИЗО Алма-Аты

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На западе Казахстана задержан осуждённый, который в середине февраля сбежал из СИЗО Алма-Аты.
В Казахстане задержан сбежавший из СИЗО Алма-Аты
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«Успешно завершены оперативно-разыскные мероприятия по задержанию осуждённого Давутова, совершившего побег из учреждения ЛА-155/18 Алматы 15 февраля», — цитирует РИА Новости пресс-службу комитета уголовно-исполнительной системы МВД республики.

Отмечается, что Давутов был задержан в городе Актобе 28 февраля.

Несколько сотрудников СИЗО Алма-Аты привлечены к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения.

Уточняется, что перед побегом осуждённый получил шесть лет тюремного заключения за кражу и мошенничество.

5 апреля 2020 года в Ростовской области полицейские города Батайска задержали мужчину, который ранее сбежал из-под стражи, переодевшись в «адвоката».

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