В Ростовской области мужчина сбежал из СИЗО, использовав парик и очки

В Ростовской области полицейские города Батайска задержали мужчину, который ранее сбежал из-под стражи, переодевшись в «адвоката». Как выяснили сотрудники ведомства, задержанный по подозрению в краже Александр Погребняков должен находиться в ростовском СИЗО-5 по подозрению в аналогичном преступлении.

О задержании Погребнякова было доложено в следственный изолятор, сотрудники которого отправились проверить камеру, в которой должен находиться мужчина. На его месте оказался другой человек.

«Сотрудниками СИЗО-5 была произведена сверка лиц, содержащихся в учреждении по предоставленным данным ОМВД по г. Батайску… Было установлено, что в камере №16 режимного корпуса №1 содержится под установочными данными на Погребнякова Александра Александровича 1992 года рождения другое лицо», — говорится в донесении врио начальника СИЗО, подполковника внутренней службы Магомеда Хакиева (документ есть в распоряжении RT).

Как выяснилось, вместо обвиняемого в его камере сидит мужчина по имени Антон Давков 1993 года рождения.

По его словам, 3 февраля, использовав парик, очки и поддельное удостоверение адвоката, он приехал в СИЗО-5 якобы на встречу со своим «подзащитным» — Александром Погребняковым.

По словам Давкова, в помещении для следственных действий он и Погребняков обговорили возможный план побега. На следующий день, 4 февраля, «адвокат» вновь пришёл к «подзащитному» и поменялся с ним одеждой.

«Погребняков, используя одетые на себя парик и очки… беспрепятственно вышел в сопровождении младшего инспектора… за территорию учреждения», — говорится в донесении Хакиева.

Теперь против Погребнякова могут возбудить уголовное дело за побег (ст. 313 УК России). Материалы по этому делу руководство СИЗО-5 передаст в Следственный комитет.