В Ростовской области мужчина сбежал из СИЗО, использовав парик и очки
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- РИА Новости
О задержании Погребнякова было доложено в следственный изолятор, сотрудники которого отправились проверить камеру, в которой должен находиться мужчина. На его месте оказался другой человек.
«Сотрудниками СИЗО-5 была произведена сверка лиц, содержащихся в учреждении по предоставленным данным ОМВД по г. Батайску… Было установлено, что в камере №16 режимного корпуса №1 содержится под установочными данными на Погребнякова Александра Александровича 1992 года рождения другое лицо», — говорится в донесении врио начальника СИЗО, подполковника внутренней службы Магомеда Хакиева (документ есть в распоряжении RT).
Как выяснилось, вместо обвиняемого в его камере сидит мужчина по имени Антон Давков 1993 года рождения.
По его словам, 3 февраля, использовав парик, очки и поддельное удостоверение адвоката, он приехал в СИЗО-5 якобы на встречу со своим «подзащитным» — Александром Погребняковым.
По словам Давкова, в помещении для следственных действий он и Погребняков обговорили возможный план побега. На следующий день, 4 февраля, «адвокат» вновь пришёл к «подзащитному» и поменялся с ним одеждой.
«Погребняков, используя одетые на себя парик и очки… беспрепятственно вышел в сопровождении младшего инспектора… за территорию учреждения», — говорится в донесении Хакиева.
Теперь против Погребнякова могут возбудить уголовное дело за побег (ст. 313 УК России). Материалы по этому делу руководство СИЗО-5 передаст в Следственный комитет.