В Ташкенте пятеро студентов умерли от отравления неизвестным веществом
- РИА Новости
«Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти студентов стало острое отравление неизвестным веществом», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Тела студентов были обнаружены вечером 27 февраля в одном из частных домов в Юнусабадском районе города, где они снимали жильё.
Прокуратура Юнусабадского района Ташкента возбудила уголовное дело по статье УК Узбекистана «Нарушение правил пожарной безопасности, повлёкшее смерть нескольких человек».
В декабре сообщалось, что число умерших в результате отравления кожным антисептиком в Якутии возросло до восьми.