В Ташкенте пятеро студентов умерли от отравления неизвестным веществом

В Ташкенте пятеро студентов трёх университетов скончались в результате отравления неизвестным веществом, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Генпрокуратура Узбекистана.

«Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти студентов стало острое отравление неизвестным веществом», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Тела студентов были обнаружены вечером 27 февраля в одном из частных домов в Юнусабадском районе города, где они снимали жильё.

Прокуратура Юнусабадского района Ташкента возбудила уголовное дело по статье УК Узбекистана «Нарушение правил пожарной безопасности, повлёкшее смерть нескольких человек».

В декабре сообщалось, что число умерших в результате отравления кожным антисептиком в Якутии возросло до восьми.