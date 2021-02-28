В Ташкенте пятеро студентов умерли от отравления неизвестным веществом

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В Ташкенте пятеро студентов трёх университетов скончались в результате отравления неизвестным веществом, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Генпрокуратура Узбекистана.
В Ташкенте пятеро студентов умерли от отравления неизвестным веществом
  • РИА Новости

«Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти студентов стало острое отравление неизвестным веществом», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Тела студентов были обнаружены вечером 27 февраля в одном из частных домов в Юнусабадском районе города, где они снимали жильё.

Прокуратура Юнусабадского района Ташкента возбудила уголовное дело по статье УК Узбекистана «Нарушение правил пожарной безопасности, повлёкшее смерть нескольких человек».

В декабре сообщалось, что число умерших в результате отравления кожным антисептиком в Якутии возросло до восьми.

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