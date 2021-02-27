В Минобороны Армении призвали не втягивать ВС в политику

Минобороны Армении опубликовало заявление, в котором призвало не втягивать вооружённые силы страны в политические процессы.

Об этом говорится на сайте оборонного ведомства страны.

«Вооружённые силы полноценно и ответственно выполняют свои функции по обеспечению безопасности страны и вне зависимости от политических процессов продолжают службу во имя обеспечения безопасности государства и народа. Требуем воздерживаться от заявлений от имени ВС, не втягивать армию в политические процессы», — отмечается в заявлении.

Утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

После этого премьер Армении назвал заявление Генерального штаба с призывом к его отставке попыткой военного переворота.

Конфликт между военными и Пашиняном привёл к протестам в Ереване, в столице страны прошли акции как сторонников, так и оппонентов главы правительства.