В Казахстане за сутки выявили 806 случаев заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Казахстане возросло на 806 и достигло 212 018.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.

Общее число летальных исходов от COVID-19 в Казахстане составило 2743.

С момента начала пандемии в стране выздоровели более 195 тыс. пациентов с коронавирусом.

Ранее стало известно, что произведённая на Карагандинском фармацевтическом комплексе (КФК) вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрирована.