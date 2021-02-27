В Казахстане за сутки выявили 806 случаев заболевания коронавирусом
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса при правительстве страны.
Общее число летальных исходов от COVID-19 в Казахстане составило 2743.
С момента начала пандемии в стране выздоровели более 195 тыс. пациентов с коронавирусом.
Ранее стало известно, что произведённая на Карагандинском фармацевтическом комплексе (КФК) вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» зарегистрирована.