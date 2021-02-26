Алиев оценил как нулевые риски возобновления конфликта в Карабахе

Риски возобновления военного конфликта в Нагорном Карабахе сведены к нулю, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Сейчас инвесторы могут свободно вкладывать инвестиции в нашу экономику. С учётом того, что война окончена. Риски возобновления военных действий сведены к нулю», — цитирует его РИА Новости.

Алиев выразил сомнение, что возможная смена руководства в Армении может помешать имплементации трёхстороннего соглашения по Карабаху.

«Конечно, я слежу за ситуацией, за тем, что там происходит. Но, честно говоря, я не сильно беспокоюсь... Прежде всего потому, что это подписанный официальный документ. И второе, возможно, самое важное — он также подписан президентом России (Владимиром Путиным. — RT)», — приводит его слова ТАСС.

Алиев также заявил о готовности к нормализации отношений с Ереваном и не исключил подписания мирного договора.

В декабре лидер Азербайджана призвал говорить о конфликте в Карабахе в прошедшем времени и предостерёг «реваншистские силы в Армении» от попыток пересмотреть трёхстороннее заявление.