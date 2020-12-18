Алиев призвал говорить о конфликте в Карабахе в прошедшем времени

Говорить о конфликте в Нагорном Карабахе нужно в прошедшем времени, это уже история. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета глав государств СНГ.

«Я также согласен полностью с Владимиром Владимировичем Путиным, что, говоря о нагорнокарабахском конфликте, мы должны уже говорить о том, что было в прошлом. Это уже история», — сказал он.

По его словам, миротворческая миссия России в регионе «осуществляется очень успешно».

«Она находится в постоянном контакте с соответствующими структурами Азербайджанской Республики. За почти полтора месяца с момента подписания заявления был всего один инцидент, нарушение прекращения огня», — добавил он.

При этом Алиев предостерёг «реваншистские силы в Армении» от попыток пересмотреть трёхстороннее заявление по Карабаху.

В свою очередь, российский лидер Владимир Путин отметил, что соглашение по Карабаху последовательно реализуется.

Он обратил внимание, что обострение конфликта увеличило риски распространения террористической угрозы.