Эксперт оценил слова Зеленского о планах Украины по вступлению в НАТО

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RT
Политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что ближайшей целью страны является получение Плана действий по членству в НАТО.
Эксперт оценил слова Зеленского о планах Украины по вступлению в НАТО
  • ©president.gov.ua

«Это попытка вовлечь НАТО в более активное участие в событиях в Донбассе... Возможно, Украину используют в очередной раз, чтобы попытаться заставить Россию «понервничать», — заявил Дудчак.

При этом политолог выразил сомнение в том, что Украине удастся вступить в НАТО в ближайшее время.

«План действий по членству в НАТО и членство в НАТО — всё же разные вещи... Это совершенно не означает, что Украина будет вступать в НАТО, потому что в этом случае она потеряет свою государственность», — добавил эксперт.

Ранее Зеленский в своём профиле в Twitter рассказал, что ближайшая цель Украины — получение Плана действий по членству в НАТО.

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