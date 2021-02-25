На Украине выявили 8147 случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом на Украине возросло на 8147 и достигло 1 325 841.

«На Украине по состоянию на 25 февраля 2021 года зафиксировано 8147 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19», — написал министр здравоохранения страны Максим Степанов в своём Facebook.

Отмечается, что общее число летальных исходов на Украине составило 25 596.

С момента начала пандемии в стране выздоровели 1 159 311 пациентов с коронавирусом.

Ранее глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва поделится с Украиной вакциной от коронавируса, когда у страны появится такая возможность.