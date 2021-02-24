Эксперт оценил план Украины восстановить контроль над Донбассом к 2025 году
- Reuters
Эксперт напомнил, что основным фактором стабилизации ситуации в Донбассе является соблюдение Минских соглашений.
«Чтобы Киев восстановил контроль над Донбассом, украинской стороне прежде всего необходимо идти по пути выполнения Минских соглашений. Киев отказывается идти по этому пути и не хочет выполнять условия минских договорённостей. Рассматривать вопрос возвращения контроля над Донбассом силой офис президента Украины не может в принципе», — объяснил Мезюхо.
Он отметил, что официальный Киев уже сейчас может принять решения для урегулирования конфликта в регионе.
«Для начала Владимир Зеленский как Верховный главнокомандующий должен отдать приказ о прекращении огня. Во-вторых, он хотя бы должен выполнить договорённости в рамках формулы Штайнмайера, согласованной на парижском саммите «нормандской четвёрки», — заявил эксперт.
В противном случае, как отметил Мезюхо, план по возвращению Донбасса является нереалистичным.
«Я думаю, что жители Донбасса негативно воспримут эти прогнозы украинской стороны о якобы возвращении Донецка и Луганска в 2025 году, потому что подобного рода заявления вызывают опасения по поводу масштабного возобновления военных действий на территории Донбасса», — добавил политолог.
Ранее на заседании кабмина Украины было принято решение дополнить стратегию управления госграницей до 2025 года пунктом «обеспечение готовности к охране украинско-российского участка государственной границы в рамках отдельных районов Донецкой и Луганской областей после возобновления контроля над ними».