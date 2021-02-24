Эксперт оценил план Украины восстановить контроль над Донбассом к 2025 году

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал RT решение правительства Украины включить в стратегию управления госграницей до 2025 года пункт о подготовке к охране участка украинско-российской границы в Донбассе после возвращения контроля над ним.

Эксперт напомнил, что основным фактором стабилизации ситуации в Донбассе является соблюдение Минских соглашений.

«Чтобы Киев восстановил контроль над Донбассом, украинской стороне прежде всего необходимо идти по пути выполнения Минских соглашений. Киев отказывается идти по этому пути и не хочет выполнять условия минских договорённостей. Рассматривать вопрос возвращения контроля над Донбассом силой офис президента Украины не может в принципе», — объяснил Мезюхо.

Он отметил, что официальный Киев уже сейчас может принять решения для урегулирования конфликта в регионе.

«Для начала Владимир Зеленский как Верховный главнокомандующий должен отдать приказ о прекращении огня. Во-вторых, он хотя бы должен выполнить договорённости в рамках формулы Штайнмайера, согласованной на парижском саммите «нормандской четвёрки», — заявил эксперт.

В противном случае, как отметил Мезюхо, план по возвращению Донбасса является нереалистичным.

«Я думаю, что жители Донбасса негативно воспримут эти прогнозы украинской стороны о якобы возвращении Донецка и Луганска в 2025 году, потому что подобного рода заявления вызывают опасения по поводу масштабного возобновления военных действий на территории Донбасса», — добавил политолог.

Ранее на заседании кабмина Украины было принято решение дополнить стратегию управления госграницей до 2025 года пунктом «обеспечение готовности к охране украинско-российского участка государственной границы в рамках отдельных районов Донецкой и Луганской областей после возобновления контроля над ними».