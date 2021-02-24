Украина планирует к 2025 году восстановить контроль над Донбассом
- Reuters
Как передаёт РИА Новости, соответствующее решение было принято на заседании кабинета министров.
«Обеспечение готовности к охране украинско-российского участка государственной границы в рамках отдельных районов Донецкой и Луганской областей после возобновления контроля над ними», — говорится в обновлённой стратегии.
В частности, речь идёт о «планировании мер по возобновлению охраны украинско-российского участка государственной границы в рамках отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский поручил пересмотреть пять сценариев урегулирования ситуации в Донбассе.