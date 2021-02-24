В горсовете Харькова вновь вернули проспекту Григоренко имя Жукова

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Харьковский городской совет в третий раз проголосовал за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.
В горсовете Харькова вновь вернули проспекту Григоренко имя Жукова
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

«Как было отмечено, такой шаг направлен на увековечивание исторической памяти Георгия Жукова как лица, деятельность которого связана с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов с территории Украины», — говорится в заявлении.

Местные депутаты составили обращение к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой утвердить Единый национальный реестр памятников Второй мировой войны в целях исключения разночтений в законе страны «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режимов и запрет пропаганды их символики».

В горсовете также намерены оспорить предыдущие судебные решения о неправомерности принятия советом решений о восстановлении названия проспекта.

В 2019 году Харьковский городской совет поддержал возращение проспекту Григоренко, который был переименован в мае 2016 года в рамках декоммунизации, имени Жукова.

Позднее окружной суд Харькова признал данное решение незаконным.

В феврале 2020 года горсовет Харькова вновь переименовал проспект в честь маршала Жукова, однако суд снова отменил это решение. 

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