В Грузии с марта разрешили возобновить работу ресторанам и ТЦ

В Грузии с марта разрешено возобновить работу ресторанам, театрам, тренажёрным залам и торговым центрам, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

«Рестораны возобновят работу в закрытых помещениях, кроме выходных: в Батуми — с 1 марта, в остальной Грузии — с 8 марта», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, с 15 марта разрешено открыться спортзалам и тренажёрным залам, а также театрам, а с 8 марта торговые центры и рынки смогут работать не только в будние дни, но и в выходные.

С 25 февраля решено открыть гостиницы в горнолыжных курортных городах, а также возобновить работу междугороднего транспорта, а с 1 марта — возобновить занятия в детских садах и вузах.

При этом сохраняется комендантский час с 21:00 до 05:00 (с 20:00 до 04:00 мск).

В Грузии также разрешат въезд россиянам с отрицательным результатом теста на коронавирус.

С 1 февраля Грузия возобновила регулярные международные авиарейсы со всеми странами.