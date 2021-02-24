В Грузии с марта разрешили возобновить работу ресторанам и ТЦ

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В Грузии с марта разрешено возобновить работу ресторанам, театрам, тренажёрным залам и торговым центрам, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
В Грузии с марта разрешили возобновить работу ресторанам и ТЦ
  • Reuters

«Рестораны возобновят работу в закрытых помещениях, кроме выходных: в Батуми — с 1 марта, в остальной Грузии — с 8 марта», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, с 15 марта разрешено открыться спортзалам и тренажёрным залам, а также театрам, а с 8 марта торговые центры и рынки смогут работать не только в будние дни, но и в выходные.

С 25 февраля решено открыть гостиницы в горнолыжных курортных городах, а также возобновить работу междугороднего транспорта, а с 1 марта — возобновить занятия в детских садах и вузах.

При этом сохраняется комендантский час с 21:00 до 05:00 (с 20:00 до 04:00 мск).

В Грузии также разрешат въезд россиянам с отрицательным результатом теста на коронавирус.

С 1 февраля Грузия возобновила регулярные международные авиарейсы со всеми странами.

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