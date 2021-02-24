В Грузии разрешат въезд россиянам с отрицательным тестом на COVID-19

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что с 1 марта в страну будет разрешён въезд российским гражданам, прибывающим на самолётах, при наличии у них отрицательного результата теста на коронавирус.

По его словам, грузинские власти приняли решение об ослаблении мер касательно допуска путешественников в страну.

«В список стран, граждане которых могут прибывать в Грузию по воздуху с отрицательным результатом ПЦР-теста, с 1 марта добавятся Армения, Азербайджан, Белоруссия, Украина, Казахстан, Россия», — цитирует его ТАСС.

При этом сухопутные границы Грузии останутся закрыты для туристов.

Ранее сообщалось, что в Грузии с 28 ноября 2020 года значительно ужесточили карантинные меры из-за ситуации с коронавирусом в стране.