В Грузии разрешат въезд россиянам с отрицательным тестом на COVID-19
- РИА Новости
По его словам, грузинские власти приняли решение об ослаблении мер касательно допуска путешественников в страну.
«В список стран, граждане которых могут прибывать в Грузию по воздуху с отрицательным результатом ПЦР-теста, с 1 марта добавятся Армения, Азербайджан, Белоруссия, Украина, Казахстан, Россия», — цитирует его ТАСС.
При этом сухопутные границы Грузии останутся закрыты для туристов.
Ранее сообщалось, что в Грузии с 28 ноября 2020 года значительно ужесточили карантинные меры из-за ситуации с коронавирусом в стране.