В Грузии разрешат въезд россиянам с отрицательным тестом на COVID-19

Короткая ссылка
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что с 1 марта в страну будет разрешён въезд российским гражданам, прибывающим на самолётах, при наличии у них отрицательного результата теста на коронавирус. 
В Грузии разрешат въезд россиянам с отрицательным тестом на COVID-19
  • РИА Новости

По его словам, грузинские власти приняли решение об ослаблении мер касательно допуска путешественников в страну.

«В список стран, граждане которых могут прибывать в Грузию по воздуху с отрицательным результатом ПЦР-теста, с 1 марта добавятся Армения, Азербайджан, Белоруссия, Украина, Казахстан, Россия», — цитирует его ТАСС.

При этом сухопутные границы Грузии останутся закрыты для туристов.

Ранее сообщалось, что в Грузии с 28 ноября 2020 года значительно ужесточили карантинные меры из-за ситуации с коронавирусом в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить